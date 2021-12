Acidente envolvendo 12 veículos deixa três pessoas feridas, duas delas em estado grave

Um engavetamento de 12 veículos mobilizou equipes de resgate, na manhã desta quinta-feira (2), na altura do Km 509 da Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a concessionária que administra a rodovia, 12 veículos se envolveram na batida, sendo dois caminhões, quatro carretas e seis carros de passeio. Três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. As informações são do G1 Minas.

Informações preliminares dão conta que um caminhão teria perdido controle da direção e arrastado outros veículos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h30, oito viaturas seguiram para o local do acidente. O helicóptero da corporação também foi mobilizado e levou um dos feridos gravemente para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A outra vítima grave foi socorrida pela equipe da concessionária. A terceira pessoa que se machucou no acidente teve ferimentos moderados.

Segundo a Autopista Fernão Dias, concessionária administradora da rodovia, o engavetamento provocou dez quilômetros de congestionamento, no sentido Norte, por volta das 11h.