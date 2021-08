Acidente entre 14 veículos mata uma pessoa e deixa outras gravemente feridas na BR-277

Um grave acidente envolvendo 14 veículos deixou uma pessoa morta e quatro gravemente feridas no oeste do Paraná. Na noite de segunda-feira (9), pelo menos cinco carros e cinco caminhões se envolveram na ocorrência que parou o trânsito entre os municípios de Guaraniaçu e Ibema. O acidente ocorreu por volta das 20h, no km 510. As informações são do RPC Cascavel.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foram duas colisões. Na primeira, dois carros bateram de frente. Já a segunda batida aconteceu em razão da fila que se formou no atendimento ao primeiro acidente. Na segunda ocorrência, houve um engavetamento. Alguns relatos apontam que os veículos não conseguiram parar a tempo na fila.

(Reprodução: Ailton Santos / Portal24)

Um homem de 41 anos morreu no primeiro acidente. Segundo os bombeiros, ele não tinha habilitação, mas dirigia um dos veículos. Quatro pessoas que estavam em situação mais grave foram levadas para um hospital do município. Os socorristas informaram que pelo menos outras 12 pessoas precisaram ser atendidas ainda no local.

O acidente causou um congestionamento de 10 km nos dois sentidos da pista. A rodovia só foi liberada depois das 23h.