'Segurei firme no batente até todos os andares desabarem', conta resgatada na Venezuela

Uma mulher foi resgatada com vida na quinta-feira, 25, após ficar presa nos escombros do prédio onde morava em La Guaira, durante os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira, 24.

Graciela Mora ficou presa nas ruínas do edifício, mas conseguiu estender os braços para ser puxada por voluntários que participavam das buscas por sobreviventes. Um vídeo mostra o momento em que os homens conseguem retirá-la completamente dos escombros e colocá-la em uma maca.

Ainda no local do desabamento, a mulher afirmou que, quando os tremores começaram, agarrou-se o mais forte que pôde ao batente da porta. Segundo ela, a força empregada foi tanta que acabou quebrando um dedo.

"Eu me segurei firme, muito firme, ao batente da porta até todos os andares desabarem", disse Graciela. Ela relatou ainda ter se separado de uma amiga após o desabamento. "Então vi a mão dela assim e a segurei. E minha amiga tinha desaparecido. Isso ainda não me deu a chance de chorar... e ainda não me deu a chance de chorar." Apesar de ferida, Graciela estava consciente e recebeu atendimento médico.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmou nesta sexta-feira, 26, que o número de vítimas fatais chegou a 589. Na noite anterior, o ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado, havia confirmado a morte de 235 pessoas, com pelo menos 4,3 mil feridos.

O número de vítimas fatais ainda deve subir, já que as buscas por desaparecidos continuam. O número de desaparecidos foi atualizado pela última vez na tarde de quinta-feira, 25, quando o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou que 157 pessoas ainda não haviam sido localizadas e que mais de 200 permaneciam presas sob os escombros.

No entanto, uma plataforma extraoficial já registra mais de 50 mil desaparecidos até a tarde desta sexta-feira, 26. Os dados são atualizados pela população e não têm confirmação oficial do governo venezuelano.

O Estado de La Guaira, onde Graciela morava, foi o mais afetado pelos terremotos. Delcy classificou a região como "zona de desastre" e afirmou que a situação exige a adoção de medidas excepcionais para lidar com o desabamento de dezenas de edifícios e a paralisação total de infraestruturas estratégicas.

O ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou nesta sexta-feira que cerca de 70 mil famílias foram afetadas pelos terremotos em La Guaira. Segundo ele, o foco inicial é resolver os problemas mais graves da região, como a falta de alimentos e de água.

*Com informações da Associated Press (AP).