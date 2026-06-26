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EUA suspende sanções contra Venezuela para facilitar operações de resgate

Todas as transações relacionadas às operações de socorro às vítimas do terremoto estão autorizadas até 23 de outubro

AFP
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Imagem ilustrativa (Kevin Lamarque / Reuters)

O governo dos Estados Unidos suspendeu por quatro meses as sanções econômicas contra a Venezuela que poderiam dificultar as operações de resgate após os dois terremotos que causaram centenas de mortes no país.

"Todas as transações relacionadas às operações de socorro às vítimas do terremoto na Venezuela que seriam proibidas estão autorizadas até 23 de outubro", segundo uma autorização publicada na noite de quinta-feira pelo Departamento do Tesouro.

Os terremotos de magnitude 7,5 e 7,2 que atingiram o país na quarta-feira causaram pelo menos 589 mortes, segundo o último balanço das autoridades venezuelanas.

Washington impôs a Caracas um pacote severo de sanções econômicas, especialmente a partir de 2019, para pressionar o presidente deposto Nicolás Maduro, considerado ilegítimo pelos Estados Unidos.

Maduro foi preso em Caracas por forças americanas em janeiro deste ano e enfrenta acusações de tráfico de drogas em Nova York.

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