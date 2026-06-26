Venezuela receberá apoio do Acnur com assistência humanitária e distribuição de suprimentos

A Venezuela receberá apoio do Acnur na resposta aos terremotos que atingiram o país na quarta-feira (24). O apoio inclui envio de ajuda humanitária, distribuição de suprimentos de emergência, suporte logístico e atuação conjunta com autoridades locais e agências das Nações Unidas.

Segundo o Acnur, o governo venezuelano concentra os esforços nas operações de busca e resgate, atendimento médico e avaliação dos danos causados pelos tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5. As áreas mais afetadas são o Distrito Capital de Caracas e os estados de Miranda, Carabobo, Yaracuy e La Guaira.

De acordo com dados preliminares divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional, 188 pessoas morreram, 1.520 ficaram feridas, 157 estão desaparecidas, mais de 200 permanecem sob os escombros e 2.927 foram afetadas. Os números ainda podem ser atualizados.

O governo decretou estado de emergência, com medidas de evacuação, suspensão de alguns serviços e mobilização de equipes de saúde e resgate. Também foram registrados danos em moradias, hospitais, infraestrutura e serviços públicos. O Aeroporto Internacional Simón Bolívar teve as operações suspensas após sofrer avarias.

Avaliação necessidades

O Acnur afirmou que acompanha a situação de refugiados, pessoas que retornaram recentemente ao país e outros grupos em situação de vulnerabilidade. A agência informou que atua na avaliação das necessidades humanitárias e na coordenação da resposta com autoridades e organizações parceiras.

Entre as preocupações da agência está o desabamento de um centro de acolhimento temporário em La Guaira, que abrigava cerca de 140 venezuelanos retornados dos Estados Unidos. As buscas por possíveis vítimas continuam.

Acolhimento

No fim de 2025, a Venezuela acolhia mais de 210 mil refugiados, solicitantes de refúgio e outras pessoas atendidas pelo Acnur. Ao mesmo tempo, 6,9 milhões de venezuelanos viviam em outros países da América Latina e do Caribe, dos quais cerca de 4 milhões necessitavam de assistência, segundo a agência.

Uma pesquisa realizada pelo Acnur com cerca de 1.300 venezuelanos residentes em outros países apontou que um terço pretende retornar à Venezuela, sendo que 9% consideravam fazê-lo no prazo de um ano. A reunificação familiar foi a principal motivação citada.

O Acnur informou ainda que, antes dos terremotos, sua operação na Venezuela tinha necessidade de financiamento de US$ 44,7 milhões para 2026, mas apenas 11% desse valor havia sido recebido. A agência afirma que novos recursos serão necessários para manter as ações de assistência às pessoas afetadas.