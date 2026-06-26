Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ao menos 17 países enviam equipes de resgate à Venezuela após terremotos

Agência humanitária da ONU declarou que levar busca e resgate ao local é a "prioridade absoluta"

AFP

Equipes internacionais de busca e resgate de pelo menos 17 países estão se mobilizando para ajudar a buscar sobreviventes dos devastadores terremotos da Venezuela, anunciou a ONU nesta sexta-feira (26).

Levar estas equipes de busca e resgate ao local é a "prioridade absoluta", declarou a agência humanitária da ONU, Ocha.

"Os terremotos são um das coisas mais devastadoras que podem acontecer a qualquer país", afirmou o porta-voz da agência Jens Laerke aos jornalistas em Genebra.

"É algo realmente assustador. Mas o que estamos vivendo agora também é uma mobilização internacional em sua melhor versão. Todo o sistema humanitário está se movendo muito rápido e em grande escala", acrescentou.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte do país na quarta-feira (24) deixaram pelo menos 589 mortos e um cenário de desolação, com dezenas de edifícios desabados, especialmente na região de La Guaira, uma população litorânea próxima a Caracas.

Até o momento, 25 equipes foram mobilizadas; 17 de busca e resgate urbano e o restante de equipes de resposta médica de emergência, com um total de mil profissionais de resgate.

Segundo o porta-voz, equipes de Chile, Colômbia, El Salvador, Itália, México, Suíça e Estados Unidos já estão na Venezuela.

Também estão sendo mobilizadas equipes do Reino Unido, República Tcheca, Equador, França, Alemanha, Jordânia, Países Baixos, Catar e Espanha.

A ONU e outras agências humanitárias insistiram, nesta sexta-feira, que a comunidade internacional "não deve permitir que esta emergência se torne uma tragédia humana ainda maior" na Venezuela.

O Comitê Permanente Interinstitucional, um fórum composto pelos responsáveis de organizações humanitárias das Nações Unidas e de fora da ONU, pediu um "acesso humanitário rápido e sem obstáculos" às pessoas afetadas.

A Organização Mundial da Saúde destacou que, entre as necessidades imediatas, estão o gerenciamento de vítimas em massa e o atendimento traumatológico, especialmente em áreas com edifícios desabados.

"A prioridade absoluta é resgatar o maior número possível de pessoas, ao mesmo tempo em que se presta urgentemente assistência sanitária vital aos feridos", afirmou Ciro Ugarte, diretor de emergências da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o escritório regional para as Américas da agência sanitária da ONU.

"As primeiras 72 horas são cruciais para salvar vidas", destacou em Washington.

"Os hospitais estão atendendo lesões como fraturas e traumatismos cranianos, mas também estamos observando queimaduras e outras lesões derivadas do desabamento de prédios", acrescentou.

Ugarte destacou que os terremotos afetaram um sistema sanitário frágil, mas que mais de 15 ministérios da Saúde da região tinham se comprometido a prestar apoio e estavam preparados para enviar equipes.

A Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a maior rede humanitária do mundo, indicou que as primeiras 17 toneladas de ajuda humanitária estão saindo do centro logístico da FICV no Panamá.

O envio inclui utensílios de cozinha, kits de higiene, mosquiteiros, barracas e cobertores.

A FICV destinou dois milhões de francos suíços (cerca de 13 milhões de reais) de seu Fundo de Emergência para a Resposta a Desastres e lançou um apelo para arrecadar 50 milhões de francos suíços (mais de 310,1 milhões de reais) a fim de ajudar a Cruz Vermelha venezuelana a atender 300 mil pessoas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

terremoto na venezuela

onu
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Venezuela receberá apoio do Acnur com assistência humanitária e distribuição de suprimentos

Apoio inclui envio de ajuda, distribuição de suprimentos de emergência e atuação conjunta com autoridades

26.06.26 15h34

SANÇÕES ECONÔMICAS

EUA suspende sanções contra Venezuela para facilitar operações de resgate

Todas as transações relacionadas às operações de socorro às vítimas do terremoto estão autorizadas até 23 de outubro

26.06.26 14h39

FORÇA-TAREFA

Ao menos 17 países enviam equipes de resgate à Venezuela após terremotos

Agência humanitária da ONU declarou que levar busca e resgate ao local é a "prioridade absoluta"

26.06.26 14h34

guerra

Trump: Irã quebrou cessar-fogo ao lançar drones contra navios no Estreito de Ormuz

Segundo ele, houve danos, mas o navio conseguiu prosseguir em seu caminho

26.06.26 13h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Itamaraty acompanha caso de paraense capturado por forças russas na Guerra da Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores informou que presta assistência consular à família de Herik Ferreira Soares, de 23 anos, natural de Castanhal

22.06.26 16h10

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda