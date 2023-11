Saiba quem são os reféns libertados em acordo entre Israel e o Hamas

Segundo informações de militares de Israel, nesta sexta-feira (24), os reféns israelenses libertos de Gaza estão passando por exames médicos, em Israel.

"Os reféns libertados passaram por uma avaliação médica inicial no território israelense. Eles continuarão a ser acompanhados por soldados da IDF em seu caminho para hospitais israelenses, onde se encontrarão com suas famílias", disseram os militares.



O Hamas soltou o primeiro grupo de reféns após o acordo entre Israel e Hamas que prevê uma trégua de quatro dias no conflito na região. Vinte e quatro pessoas foram libertadas - 13 mulheres e crianças israelenses, como previsto pelo acordo, além de 10 cidadãos tailandeses e 1 filipino, soltos após negociações paralelas com os governos desses países.

Veja a lista dos israelenses libertados:

Aviv Katz, 2

Raz Katz, 4

Emilia Aloni, 5

Ohad Mundar, 9

Doron Katz, 34

Danielle Aloni, 44

Keren Mundar, 54

Adina Moshe, 72

Hanna Katzir, 77

Ruth Mundar, 78

Margalit Mozes, 78

Channa Peri, 79

Yaffa Adar, 85

