Saiba quem é Luigi Mangione, suspeito de matar CEO de seguradora de saúde nos EUA

Luigi Mangione, de 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (9), suspeito de matar Brian Thompson, CEO da UnitedHealth, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. Mangione estava em um McDonald’s na Pensilvânia (EUA) quando foi preso.

VEJA MAIS

Quem é Luigi Mangione?

Nascido e criado em Maryland (EUA), Mangione morou em São Francisco, na Califórnia, e teve o último endereço registrado em Honolulu, no Havaí. O norte-americano é ex-aluno da Ivy League, uma conferência feita por oito universidades dos EUA, e fazia parte de um manifesto que listava queixas contra o setor de saúde.

O suspeito de cometer o assassinato de Thompson se formou na Universidade da Pensilvânia, no curso de ciência da computação e fundou um clube de desenvolvimento de videogames.

Entenda o crime

Brian Thompson foi assassinado em frente a um hotel de luxo em Nova York, onde ocorria uma conferência da UnitedHealth, no último dia 4. A polícia investiga a motivação da morte atribuída a Mangione, já que, com o rapaz, foi encontrado um manifesto escrito à mão, em que criticava as empresas de saúde por priorizarem os lucros em detrimento do cuidado com os pacientes.