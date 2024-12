Vereador Francisco Nascimento joga sacola de dinheiro pela janela antes de ser preso pela PF

Em parceria com a Receita Federal, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (10/12) a operação "Overclean", da qual também participaram a Controladoria-Geral da União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF). A operação mira um desvio de R$ 1,4 bilhão em contratos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). O vereador Francisco Nascimento (União-BA) chegou a jogar notas de dinheiro pela janela. Com informações do G1.

Somada as entidades que participam da ação, a Agência Americana de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) também tem apoiado a operação. As investigações apontam que os envolvidos direcionavam dinheiro de emendas parlamentares e de outros contratos para empresas e pessoas envolvidas no esquema.

Um dos alvos é o vereador Francisco Nascimento, de Campo Formoso (BA), primo do deputado Elmar Nascimento (União-BA). Ele é um dos 17 presos na operação. Antes de ser preso, o vereador tentou se livrar do dinheiro em espécie que mantinha em casa. Ele jogou uma sacola de dinheiro pela janela, antes de ser preso. O parlamentar foi preso preventivamente e o dinheiro apreendido. O valor continua sendo contado e o vereador terá que explicar a origem dele e por que mantinha tanto dinheiro em casa ao invés de deixar no banco, de forma rastreável.