VÍDEO: Bolsonaro passa duas noites na embaixada da Hungria após operação da Polícia Federal

De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília, entre 12 e 14 de fevereiro, após ser alvo de uma operação da Polícia Federal. A operação, realizada no dia 8 de fevereiro, investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Durante a operação, o passaporte de Bolsonaro foi apreendido e dois ex-assessores foram presos. A defesa de Bolsonaro confirmou a estadia na embaixada, alegando que o ex-presidente estava no local para "manter contato com autoridades do país amigo". Assista ao vídeo:

Registro de entrada na embaixada

Câmeras de segurança da embaixada da Hungria registraram a entrada de Bolsonaro no local, situado na parte Sul de Brasília. O ex-presidente estava acompanhado de dois seguranças, do embaixador da Hungria no Brasil e de outros membros da equipe diplomática.

O The New York Times sugere que a estadia de Bolsonaro na embaixada da Hungria pode indicar uma tentativa de evitar a justiça brasileira e as consequências das investigações contra ele.

Estadia confirmada na embaixada

Segundo o jornal americano, Bolsonaro chegou à embaixada da Hungria na noite de 12 de fevereiro e saiu na tarde do dia 14. As imagens das câmeras de segurança da embaixada, analisadas pelo NYT, indicam a presença do ex-presidente no local durante esse período.

Relação com Viktor Orbán

A reportagem do "NYT" destaca a amizade de Bolsonaro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, conhecido por suas políticas de ultradireita. Os dois líderes se encontraram em várias ocasiões, inclusive na posse do presidente argentino Javier Milei, também ultradireitista.

Após a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, Orbán expressou seu apoio ao ex-presidente nas redes sociais.

Defesa de Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro emitiu um comunicado confirmando a estadia do ex-presidente na embaixada da Hungria, alegando que o objetivo era manter contato com as autoridades húngaras e atualizar os cenários políticos dos dois países. A defesa classificou qualquer outra interpretação dos eventos como "obra ficcional" e "fake news". Veja na íntegra:

COMUNICADO AOS VEÍCULOS DE IMPRENSA

O ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, passou dois dias hospedado na embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país amigo.

Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei, em Buenos Aires.

Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações.

Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news.

São Paulo, 25 de março de 2024.