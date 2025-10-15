Rutte, da Otan, diz que trabalhará em conjunto com a Europa para melhorar combate a drones

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que a aliança militar trabalhará para acelerar a capacidade de combate a drones e melhorar o custo benefício dos sistemas de defesa de seus países-membros, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 15.

Ao ser questionado, Rutte descartou preocupações de que as medidas da Otan possam se sobrepor a iniciativas da União Europeia (UE) para aprimorar sua defesa contra drones. "Estamos em completa união, nossas ações vão se complementar", disse. "Vamos garantir que teremos dinheiro e investimento indo para as áreas necessárias".

Rutte afirmou que a Otan pretende dar um "novo passo" no quesito de tecnologias de defesa e monitoramento. O secretário-geral reiterou apoio de todos os países-membros à Ucrânia, incluindo por meio da venda de armas.

Segundo ele, o objetivo da aliança é "aumentar os custos de ataques inimigos" e demonstrar sua força para adversários. "Otan continua uma aliança de defesa, mas não se enganem, estamos dispostos a fazer o que for necessário para garantir nossa segurança e nossas tropas militares estão prontas", disse.

Rutte criticou as invasões aéreas de drones da Rússia, repetindo que, ainda que tenham sido por acidente, as ações são "inaceitáveis".

O secretário-geral também comentou que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodmir Zelenski, estão em contato próximo e trabalham para trazer o presidente russo, Vladimir Putin, de volta à mesa de negociações. "Nosso objetivo ainda é alcançar paz duradoura na Europa."

Sobre a ameaça de Trump de tarifar a Espanha caso não cumpra a nova meta de gastar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa, Rutte evitou comentar em detalhes e disse apenas que o importante é o comprometimento espanhol em ampliar os gastos dentro das suas capacidades.