Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rutte, da Otan, diz que trabalhará em conjunto com a Europa para melhorar combate a drones

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que a aliança militar trabalhará para acelerar a capacidade de combate a drones e melhorar o custo benefício dos sistemas de defesa de seus países-membros, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 15.

Ao ser questionado, Rutte descartou preocupações de que as medidas da Otan possam se sobrepor a iniciativas da União Europeia (UE) para aprimorar sua defesa contra drones. "Estamos em completa união, nossas ações vão se complementar", disse. "Vamos garantir que teremos dinheiro e investimento indo para as áreas necessárias".

Rutte afirmou que a Otan pretende dar um "novo passo" no quesito de tecnologias de defesa e monitoramento. O secretário-geral reiterou apoio de todos os países-membros à Ucrânia, incluindo por meio da venda de armas.

Segundo ele, o objetivo da aliança é "aumentar os custos de ataques inimigos" e demonstrar sua força para adversários. "Otan continua uma aliança de defesa, mas não se enganem, estamos dispostos a fazer o que for necessário para garantir nossa segurança e nossas tropas militares estão prontas", disse.

Rutte criticou as invasões aéreas de drones da Rússia, repetindo que, ainda que tenham sido por acidente, as ações são "inaceitáveis".

O secretário-geral também comentou que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodmir Zelenski, estão em contato próximo e trabalham para trazer o presidente russo, Vladimir Putin, de volta à mesa de negociações. "Nosso objetivo ainda é alcançar paz duradoura na Europa."

Sobre a ameaça de Trump de tarifar a Espanha caso não cumpra a nova meta de gastar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa, Rutte evitou comentar em detalhes e disse apenas que o importante é o comprometimento espanhol em ampliar os gastos dentro das suas capacidades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUROPA

DRONES

OTAN

Mark Rutte

combate

defesa
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA revogam vistos de brasileiro e de outros cinco por comentários sobre morte de Charlie Kirk

15.10.25 7h28

Militares israelenses dizem que corpo entregue pelo Hamas durante o cessar-fogo não é de refém

15.10.25 7h17

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

destruição total

Após acordo de cessar fogo, Israel corta ajuda humanitária a Gaza

Não se sabe se Israel voltará a permitir a entrada em Gaza de apenas metade dos 600 caminhões de ajuda humanitária

14.10.25 20h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Mundo

Asteroide pode atingir a Terra em 2032 e cair na América do Sul, alerta NASA

Objeto espacial 2024 YR4 tem baixa chance de colisão, mas especialistas monitoram possível rota com impacto no Brasil ou países vizinhos

12.10.25 15h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda