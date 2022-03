Rússia x Ucrânia: mais de 4 milhões de crianças precisaram deixar suas casas para escapar da guerra

Mais de 4 milhões de crianças precisaram deixar suas casas na Ucrânia para escapar da guerra contra a Rússia, que já dura mais de 30 dias. O número representa mais da metade do total de crianças do país, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgados nesta quinta-feira, 24.



"Um mês de guerra na Ucrânia provocou o deslocamento de 4,3 milhões de crianças, mais da metade da população infantil do país, calculada em 7,5 milhões", informou a Unicef, por meio de comunicado.



Cerca de 1,8 milhão de crianças deixaram a Ucrânia e foram acolhidas por países vizinhos. Outras 2,5 milhões continuam no país, mas em localidades menos afetadas pela guerra. "A guerra provocou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial", destacou a diretora geral do Unicef, Catherine Russell.



"É uma triste realidade que corre o risco de ter consequências duradouras para as próximas gerações. A segurança das crianças, seu bem-estar e o acesso aos serviços essenciais estão ameaçados por uma violência horrível e ininterrupta", concluiu.

