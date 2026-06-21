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Rússia suspende vendas de gasolina para civis na Crimeia após ataque da Ucrânia com mortes

Mais tarde, ele escreveu nas redes sociais que os postos de gasolina locais interromperiam todas as vendas para empresas não estatais e indivíduos por um período indefinido

Estadão Conteúdo
fonte

Bandeira da Rússia. (Pexels)

Autoridades na Crimeia ocupada pela Rússia suspenderam as vendas de gasolina para civis neste domingo, 21, em meio à intensificação de ataques da Ucrânia contra suprimentos de combustível na península do Mar Negro.

O governador Sergey Aksyonov, chefe da Crimeia nomeado pelo Kremlin, disse que ataques ucranianos durante a noite mataram quatro pessoas e feriram outras 28. Ele não especificou o alvo do ataque.

Mais tarde, ele escreveu nas redes sociais que os postos de gasolina locais interromperiam todas as vendas para empresas não estatais e indivíduos por um período indefinido.

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"O combustível será vendido apenas para agências governamentais que garantam o funcionamento e a segurança da República da Crimeia", disse Aksyonov. "Peço a todos que mantenham a calma e confiem apenas em fontes oficiais de informação."

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse em comunicado que um depósito de petróleo na Crimeia, bem como uma instalação de transporte da commodity na região de Krasnodar, no sul da Rússia, estavam entre os alvos. Ele descreveu os ataques como parte das "sanções de longo alcance" da Ucrânia contra a infraestrutura energética da Rússia.

"A Rússia só entende a força, e nossa força de longo alcance está certamente trabalhando pela paz", escreveu ele. Fonte: Associated Press

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RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ATAQUES/CRIMEIA
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