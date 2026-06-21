No Catar, explosão acontece em fábrica da zona industrial de Ras Laffan, por incidente técnico

O Ministério do Interior do Catar alertou que uma explosão interna atingiu uma das fábricas da zona industrial de Ras Laffan, na capital Doha. Em publicação no X, o ministério informou que a explosão seria resultado de um "incidente técnico", mas não forneceu mais detalhes.

Segundo a nota, equipes da defesa civil estão prestando socorro na região, mas não há registro de feridos ou de qualquer vazamento que ameace a segurança civil até o momento.