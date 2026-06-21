Hezbollah diz que confrontará qualquer violação do território do Líbano por Israel

O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou neste domingo, 21, que Israel não permanecerá no Líbano e que irá "confrontar qualquer violação" do território libanês, em discurso preparado para evento e divulgado no Telegram.

"Permanecer em solo libanês é impossível, e não haverá zonas de segurança sob ocupação", disse ele. "Temos um exército protegendo a soberania do Líbano e vamos lidar com isso".

O chefe do Hezbollah também alertou o presidente dos EUA, Donald Trump, contra apoiar o que chamaram de "ocupação pelo premiê Benjamin Netanyahu" e criticou a postura do americano, pedindo o fim das hostilidades. "Qualquer um que pense que Trump não pode parar a entidade sionista, é um tolo", acrescentou.

As declarações acontecem horas após Netanyahu afirmar que manterá zonas de segurança no Líbano "enquanto for necessário".