Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hezbollah diz que confrontará qualquer violação do território do Líbano por Israel

Estadão Conteúdo

O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou neste domingo, 21, que Israel não permanecerá no Líbano e que irá "confrontar qualquer violação" do território libanês, em discurso preparado para evento e divulgado no Telegram.

"Permanecer em solo libanês é impossível, e não haverá zonas de segurança sob ocupação", disse ele. "Temos um exército protegendo a soberania do Líbano e vamos lidar com isso".

O chefe do Hezbollah também alertou o presidente dos EUA, Donald Trump, contra apoiar o que chamaram de "ocupação pelo premiê Benjamin Netanyahu" e criticou a postura do americano, pedindo o fim das hostilidades. "Qualquer um que pense que Trump não pode parar a entidade sionista, é um tolo", acrescentou.

As declarações acontecem horas após Netanyahu afirmar que manterá zonas de segurança no Líbano "enquanto for necessário".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/LÍBANO/OCUPAÇÕES/HEZBOLLAH/RESPOSTA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Zelenski diz que novos drones da Ucrânia poderão atacar alvos na Rússia a mais de 3 mil km

21.06.26 19h17

Seis pessoas morrem na Bolívia após queda de avião militar em patrulha

21.06.26 18h52

Trump reitera crítica à Itália por não apoiar guerra contra o Irã

21.06.26 18h17

Bolívia aprova estado de exceção e dispersa protestos em meio à celebração do Ano Novo Andino

21.06.26 17h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'sai pra lá'

Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

16.06.26 17h13

DIREITOS HUMANOS

Cantora iraniana é condenada a 74 chibatadas por fazer show sem hijab

Além da punição física, Parastoo Ahmadi e oito integrantes de sua equipe foram proibidos de realizar atividades artísticas e de viajar

20.06.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda