Rússia lança onda de ataques contra Kiev apesar de esforços de paz dos EUA

A Rússia lançou uma série de ataques contra a capital ucraniana nas primeiras horas desta terça-feira, 25, atingindo prédios residenciais e infraestrutura energética, segundo autoridades locais e vídeos publicados no Telegram.

Um incêndio tomou vários andares de um prédio em Dniprovskyi. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou o chefe da administração da cidade de Kiev, Tymor Tkachenko.

O Ministério da Energia da Ucrânia confirmou que infraestrutura energética foi atingida, sem detalhar o tipo ou a extensão dos danos.

O ataque russo ocorreu após negociações realizadas no domingo, em Genebra, entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia sobre um plano de paz mediado por Washington e Moscou. (Fonte: Associated Press)

