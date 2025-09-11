Capa Jornal Amazônia
Rubio sobre condenação de Bolsonaro: EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos responderão adequadamente a "essa caça às bruxas", fazendo referência à condenação de Jari Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio na rede X.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que estava surpreso com o resultado do julgamento.

