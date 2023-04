Revista Playboy com ministra na capa esgota em apenas 3 horas na França

A ministra da Economia Social da França, Marlène Schiappa, foi destaque na capa da Playboy e todos os exemplares foram vendidos em apenas três horas após o lançamento da edição no país. A ministra foi alvo de duras críticas por posar para a revista, voltada ao público adulto.

O diretor da revista erótica, Jean-Christophe Florentin, afirmou ao Euronews que mais de 100 mil cópias da edição com a ministra foram vendidas, enquanto as vendas mensais da Playboy na França giram em torno de 30 mil exemplares. Com o sucesso editorial de Schiappa, a revista anunciou que vai colocar mais 60 mil cópias à venda a partir desta quinta-feira (20).

Segundo uma editora da revista erótica, Schiappa é a personalidade política “mais compatível com a Playboy”. Ela é conhecida por ser uma grande figura na causa feminista e, em 2018, como ministra dos Direitos Iguais, conseguiu aprovar leis que criminalizam o assédio na rua.

Schiappa é uma escritora, política e ativista social, e chamou a atenção por posar na revista erótica aos 40 anos. A edição de abril/junho da Playboy conta com um ensaio fotográfico, onde a ministra usa diversas roupas de grifes, e uma entrevista de 12 páginas sobre os direitos das mulheres.

Diversos parlamentares e políticos do alto escalão francês classificaram a aparição de Marlène Schiappa na revista erótica como “inadequada”. Segundo relatos, a primeira-ministra Élisabeth Borne telefonou para a ministra e disse que a aparição dela na revista é “totalmente inadequada”.

A ministra respondeu às críticas com uma publicação nas redes sociais, na qual defende a liberdade dos corpos das mulheres. “Defender o direito da mulher de dispor de seu próprio corpo é feito sempre e em qualquer lugar. Na França, a mulher é livre. Com todo respeito aos desviados e hipócritas #Playboy”, escreveu.