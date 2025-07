República Tcheca: apagão interrompe transporte público e deixa partes do país sem energia

Uma queda de energia temporária atingiu partes da República Tcheca, incluindo a capital, Praga, nesta sexta-feira, 4, e interrompeu o transporte público e os trens, segundo as autoridades.

Toda a rede de metrô de Praga ficou inoperante a partir das 12h, horário local, informou o departamento de transportes da capital. As linhas A e C foram restauradas em cerca de 15 minutos, enquanto a linha B voltou a funcionar em cerca de 30 minutos.

O primeiro-ministro, Petr Fiala, disse em um post no X, antigo Twitter, que a interrupção atingiu outras partes do país e que as autoridades estavam lidando com o problema. A operadora da rede elétrica CEPS reconheceu problemas no norte e no leste da República Tcheca.

A maioria dos bondes da margem direita do rio Moldava, em Praga, foi interrompida, enquanto a margem esquerda não foi afetada. Alguns trens próximos a Praga e outras regiões não puderam operar.

Não houve relatos imediatos de que o Aeroporto Václav Havel de Praga, o aeroporto internacional da cidade, tenha sido atingido pela falta de energia.

Não ficou imediatamente claro o que causou o problema, mas as autoridades descartaram a possibilidade de um ataque cibernético.