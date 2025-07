Ataque russo com drones deixa ao menos 23 feridos em Kiev, na Ucrânia

Uma fumaça tomou conta do céu de Kiev, capital da Ucrânia, após um ataque russo realizado com drones durante a madrugada desta sexta-feira (4). Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades locais. A ofensiva atingiu diversas regiões da cidade, danificando a infraestrutura ferroviária, incendiando prédios residenciais e veículos, e afetando instalações diplomáticas, como a embaixada da Polônia.

Ainda não há informações sobre mortos.

O ataque ocorre em meio à intensificação dos combates no leste europeu e levanta preocupações quanto à segurança de áreas civis e instalações diplomáticas.