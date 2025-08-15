Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Reunião entre Trump e Putin deve tratar de assuntos além de Ucrânia, diz imprensa russa

Estadão Conteúdo

A cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, deve abordar "todo o espectro de relações" entre os dois países, e não apenas a Ucrânia e a cooperação econômica bilateral, afirmou o representante especial do Kremlin para cooperação econômica com países estrangeiros, Kirill Dmitriev, segundo a agência RIA Novosti. Dmitriev também descreveu o clima antes da reunião como "combativo".

A imprensa russa informa que o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, declarou que, em princípio, "haverá uma conversa tête-à-tête, que contará com a participação de assessores.

Em seguida, ocorrerão negociações no formato das delegações, possivelmente durante um almoço de trabalho. Depois, os líderes se separarão por um tempo e, mais tarde, se reunirão para uma coletiva de imprensa conjunta".

O porta-voz havia indicado que todo esse processo pode levar, pelo menos, de 6 a 7 horas.

Segundo a Interfax, Peskov acrescentou ainda que as negociações entre Putin e Trump devem ter um desfecho "produtivo" para que seja possível falar em uma reunião trilateral posterior com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A cúpula Trump-Putin, sem participação da Europa ou de Kiev, preocupa líderes europeus e levanta temores de uma "nova ordem mundial", com possíveis concessões de território ucraniano à Rússia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

EUA

Trump

Putin

reunião

imprensa russa

temas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

guerra ucrânia x rússia

Presidente da Ucrânia diz, antes de reunião de Trump com Putin, que é hora de acabar com guerra

Presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin se reunirem nesta sexta-feira

15.08.25 11h23

'método russo'

Como é negociar com Putin? Leia o que diz o ex-presidente da França

Francês afirmou que muitos fatos costumam ser distorcidos quando contados por Putin

15.08.25 10h48

possível indicação

Trump ligou a ministro norueguês para perguntar sobre o Prêmio Nobel da Paz, diz imprensa local

Informação é do jornal norueguês Dagens Næringsliv

15.08.25 10h43

Preocupações

Europa olha para cúpula entre Putin e Trump com desconfiança e temor de 'nova ordem mundial'

Europeus não foram convidados para a cúpula, assim como o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski

15.08.25 10h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

15.08.25 12h51

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda