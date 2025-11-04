Morre Dick Cheney, vice-presidente dos EUA na gestão Bush e 'arquiteto' da Guerra ao Terror

Morreu na noite de segunda-feira, 3, Dick Cheney, considerado o vice-presidente mais poderoso da história dos Estados Unidos. Ele foi companheiro de chapa de George W. Bush em duas campanhas vitoriosas à presidência e seu conselheiro mais influente na Casa Branca em uma era marcada por terrorismo, guerra e transformações econômicas. Cheney faleceu devido a complicações de pneumonia e problemas cardíacos e vasculares, segundo um comunicado do porta-voz da família, Jeremy Adler.

O discreto e enérgico Cheney serviu a presidentes pai e filho, liderando as Forças Armadas como chefe da Defesa durante a Guerra do Golfo Pérsico sob o governo do presidente George H.W. Bush, antes de retornar à vida pública como vice-presidente sob o governo do filho de Bush, George W. Bush.

Cheney era, na prática, o diretor de operações da presidência de Bush filho. Ele teve participação, muitas vezes decisiva, na implementação de decisões importantíssimas para o presidente e algumas de interesse pessoal - tudo isso enquanto convivia com décadas de problemas cardíacos e, após o término do governo, passou por um transplante de coração.

Cheney defendeu consistentemente as extraordinárias ferramentas de vigilância, detenção e inquisição empregadas em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. (Com informações da Associated Press)