Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel entrega corpos de 45 palestinos após Hamas devolver restos mortais de 3 soldados

Estadão Conteúdo

Israel entregou os corpos de 45 palestinos na segunda-feira, 3, disse a Cruz Vermelha, um dia depois de militantes devolverem os restos mortais de três reféns. Oficiais israelenses identificaram os três como soldados que foram mortos no ataque liderado pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. A troca marcou mais um passo adiante para o tênue cessar-fogo intermediado pelos EUA, destinado a encerrar o conflito mais mortal e destrutiva já travado entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Desde que a trégua entrou em vigor em 10 de outubro, militantes palestinos libertaram os restos mortais de 20 reféns, com oito ainda permanecendo em Gaza. Para cada refém israelense devolvido, Israel tem liberado os restos mortais de 15 palestinos. Com a devolução de segunda-feira, os corpos de 270 palestinos foram entregues desde o início do cessar-fogo.

Processo lento de identificação em Gaza

A Cruz Vermelha disse que facilitou a transferência de 45 corpos palestinos para Gaza na segunda-feira de manhã. Zaher al-Wahidi, porta-voz do ministério da Saúde da Faixa de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas e não diferencia terroristas de civis, disse à Associated Press que o Hospital Nasser recebeu os corpos por volta do meio-dia.

Apenas 78 dos corpos devolvidos até agora foram identificados, disse o ministério. O trabalho forense é complicado pela falta de kits de teste de DNA em Gaza, acrescentou. O ministério publica fotos dos restos mortais online, na esperança de que as famílias os reconheçam.

Enquanto isso, o escritório do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, identificou os três reféns, cujos corpos foram devolvidos a Israel na noite de domingo, 2, como o capitão Omer Neutra, um americano-israelense, o sargento Oz Daniel e o coronel Assaf Hamami. Uma declaração anterior do grupo terrorista Hamas disse que seus restos mortais foram encontrados no domingo em um túnel no sul de Gaza.

Neutra tinha 21 anos quando militantes do Hamas sequestraram sua equipe de tanque durante o ataque de 2023. Em dezembro de 2024, anunciaram que ele havia sido morto no ataque. Daniel, 19, fazia parte da equipe do tanque e foi levado para Gaza. Nimrod Cohen, que também estava no tanque, foi libertado vivo anteriormente, assim como o corpo de outro membro da equipe.

"Nossos corações estão despedaçados, mas finalmente podemos começar o processo de levar Omer ao seu último lugar de descanso na terra que ele amava e defendia", disse a mãe de Neutra, Orna, aos repórteres na segunda-feira em Tel Aviv. Ela e seu marido Ronen agradeceram às tropas israelenses, ao presidente dos EUA, Donald Trump, e aos negociadores dos EUA, que desempenharam um papel de liderança na mediação do cessar-fogo. Mas eles não agradeceram a Netanyahu, a quem muitas famílias de reféns culpam por prolongar o conflito e colocar os reféns em perigo.

"Os soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a administração dos EUA lutaram pela vida dele", disse Ronen Neutra. Hamami, comandante da brigada sul de Israel na divisão de Gaza, foi morto durante o ataque de 2023 enquanto lutava para defender o Kibutz Nirim, e seu corpo foi levado para o território palestino.

Militantes têm liberado de um a três corpos a cada poucos dias. Israel tem pressionado para acelerar as devoluções e, em certos casos, disse que os restos mortais não eram de reféns. O grupo terrorista Hamas disse que o trabalho é complicado pela devastação generalizada. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/CESSAR-FOGO/CORPOS/PALESTINOS/AMPLIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Peru rompe relações diplomáticas com México devido ao pedido de asilo da ex-primeira-ministra

03.11.25 21h57

tristeza

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

03.11.25 16h48

explicação

Shein pode ser banida por vender bonecas sexuais com aparência infantil

O órgão de fiscalização disse que emitiu um aviso formal instando a plataforma a tomar medidas corretivas urgentes

03.11.25 15h59

política internacional

Trump diz que os dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados

Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela

03.11.25 14h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

03.11.25 0h39

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda