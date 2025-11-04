Israel entrega corpos de 45 palestinos após Hamas devolver restos mortais de 3 soldados

Israel entregou os corpos de 45 palestinos na segunda-feira, 3, disse a Cruz Vermelha, um dia depois de militantes devolverem os restos mortais de três reféns. Oficiais israelenses identificaram os três como soldados que foram mortos no ataque liderado pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. A troca marcou mais um passo adiante para o tênue cessar-fogo intermediado pelos EUA, destinado a encerrar o conflito mais mortal e destrutiva já travado entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Desde que a trégua entrou em vigor em 10 de outubro, militantes palestinos libertaram os restos mortais de 20 reféns, com oito ainda permanecendo em Gaza. Para cada refém israelense devolvido, Israel tem liberado os restos mortais de 15 palestinos. Com a devolução de segunda-feira, os corpos de 270 palestinos foram entregues desde o início do cessar-fogo.

Processo lento de identificação em Gaza

A Cruz Vermelha disse que facilitou a transferência de 45 corpos palestinos para Gaza na segunda-feira de manhã. Zaher al-Wahidi, porta-voz do ministério da Saúde da Faixa de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas e não diferencia terroristas de civis, disse à Associated Press que o Hospital Nasser recebeu os corpos por volta do meio-dia.

Apenas 78 dos corpos devolvidos até agora foram identificados, disse o ministério. O trabalho forense é complicado pela falta de kits de teste de DNA em Gaza, acrescentou. O ministério publica fotos dos restos mortais online, na esperança de que as famílias os reconheçam.

Enquanto isso, o escritório do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, identificou os três reféns, cujos corpos foram devolvidos a Israel na noite de domingo, 2, como o capitão Omer Neutra, um americano-israelense, o sargento Oz Daniel e o coronel Assaf Hamami. Uma declaração anterior do grupo terrorista Hamas disse que seus restos mortais foram encontrados no domingo em um túnel no sul de Gaza.

Neutra tinha 21 anos quando militantes do Hamas sequestraram sua equipe de tanque durante o ataque de 2023. Em dezembro de 2024, anunciaram que ele havia sido morto no ataque. Daniel, 19, fazia parte da equipe do tanque e foi levado para Gaza. Nimrod Cohen, que também estava no tanque, foi libertado vivo anteriormente, assim como o corpo de outro membro da equipe.

"Nossos corações estão despedaçados, mas finalmente podemos começar o processo de levar Omer ao seu último lugar de descanso na terra que ele amava e defendia", disse a mãe de Neutra, Orna, aos repórteres na segunda-feira em Tel Aviv. Ela e seu marido Ronen agradeceram às tropas israelenses, ao presidente dos EUA, Donald Trump, e aos negociadores dos EUA, que desempenharam um papel de liderança na mediação do cessar-fogo. Mas eles não agradeceram a Netanyahu, a quem muitas famílias de reféns culpam por prolongar o conflito e colocar os reféns em perigo.

"Os soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) e a administração dos EUA lutaram pela vida dele", disse Ronen Neutra. Hamami, comandante da brigada sul de Israel na divisão de Gaza, foi morto durante o ataque de 2023 enquanto lutava para defender o Kibutz Nirim, e seu corpo foi levado para o território palestino.

Militantes têm liberado de um a três corpos a cada poucos dias. Israel tem pressionado para acelerar as devoluções e, em certos casos, disse que os restos mortais não eram de reféns. O grupo terrorista Hamas disse que o trabalho é complicado pela devastação generalizada. (Com informações da Associated Press)