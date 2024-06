República Tcheca agora se chama Chéquia; entenda

Muitos países mudaram de nome ao longo dos anos. Seja para melhor capturar a geografia nacional, abandonar um passado colonial ou apenas para simplificar as coisas, há muitos motivos para os Estados mudarem de designação.

No começo, é normal a dificuldade em se acostumar com a mudança. Porém, essas alterações vão normalizando de maneira gradativa. O Zimbábue já foi Rodésia; a Tailândia, Sião; Myanmar, Birmânia; o Irão foi a Pérsia; e os Países Baixos já foram comummente conhecidos como Holanda. Nos últimos anos, outros países também fizeram pequenas alterações aos seus nomes. Em 2022, a República da Islândia se tornou somente Islândia, enquanto no ano passado foi a Micronésia a mudar para Estados Federados da Micronésia.

Chéquia e República Tcheca são designações que têm sido usadas de uma forma oficial há anos (desde 2016, na verdade), sendo o primeiro simplesmente uma forma abreviada do segundo. De agora em diante, no entanto, o nome República Tcheca será usado para coisas como documentos oficiais do Governo, correspondência legal ou assuntos diplomáticos. De certa forma, como a França é chamada de República Francesa (e Portugal de República Portuguesa) em alguns contextos muito formais.Chéquia é como o país prefere ser chamado em situações mais práticas e menos formais. Chéquia é a designação usada em coisas como obras literárias e jornais, bem como por pessoas que representam o país em áreas como o desporto. Por exemplo, Chéquia é o nome oficial da selecção nacional de futebol masculino, listada como tal pela UEFA e pela FIFA. E, nos torneios, o nome é cada vez mais usado por comentadores e analistas, incluindo o Euro 2024.

A resolução do Governo para a mudança de nome foi aprovada em 2016. Mas esta não é a primeira vez que a Chéquia (ou a terra que agora constitui aquele país) passa por uma mudança de nome. Historicamente baptizada como Boémia, a região era conhecida como Chéquia já na década de 1990, quando ainda fazia parte da Checoslováquia. A República Tcheca surgiu após uma divisão pacífica com a Eslováquia em 1992.