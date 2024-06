Morar fora do Brasil: Confira os 5 melhores países para imigrantes

Todo ano muitas pessoas vão para outros países na expectativa de tentar uma vida melhor, mas nem todos os países do mundo são receptivos com imigrantes. Alguns promovem políticas de imigração inclusiva e garantem qualidade de vida também para quem vem de outros países. A Redação Integrada de O Liberal separou uma lista com os cinco países mais abertos a receberem imigrantes, principalmente brasileiros. Confira!

Melhores países para quem deseja imigrar.

Canadá

O Canadá é conhecido por sua política de imigração inclusiva e por oferecer um alto índice de qualidade de vida. A economia do país é forte e altamente industrializada, baseada na exportação de energia, alimentos e minerais. Além de ser o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Tudo isso garante uma boa qualidade de vida para os canadenses. O Canadá tem um sistema de imigração bastante abrangente, com várias categorias e programas disponíveis para aqueles que desejam se mudar para o país.

Austrália

A Austrália é um país com qualidade de vida, moeda forte, saúde e um custo de vida considerado justo. O país se destaca pelas políticas de preservação do meio ambiente e é bem aberto a receber mão de obra estrangeira. Com boas taxas de empregabilidade e excelente qualidade de vida, a Austrália é um dos melhores países para quem deseja imigrar.

Noruega

A fria Noruega é considerada um dos melhores países para trabalhar na Europa. O país possui politicas que permitem mais igualdade de gênero e benefícios como licença maternidade mais longa. Com um alto padrão de vida, a Noruega possui uma taxa de desemprego baixa e salários competitivos. Os sistemas de saúde e educação também são considerados de altíssima qualidade e garantem serviços acessíveis e de alta eficiência para toda a população.

Suécia

A Suécia é um país que se destaca em muitos setores fundamentais como saúde e educação pública, segurança, oportunidades de trabalho, e estabilidade econômica e política. Apesar de ter um custo de vida relativamente alto, o país é conhecido por defender os direitos humanos, livre acesso à educação superior e distribuição de riqueza. Além de ser um dos países mais sustentáveis do mundo, que recicla quase todo o lixo produzido pela sua população.

Uruguai

Na América do Sul também existe países que oferecem qualidade de vida. No Uruguai, imigrantes brasileiros não precisam de visto. Quem possui cidadania europeia também não. Diferente de outras regiões do continente, o Uruguai possui uma política estável, que se reflete na estabilidade econômica do país.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)