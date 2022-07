Renúncia de Boris Johnson é aguardada para hoje

Vários veículos britânicos, entre eles a Sky e BBC, dão como certa a saída de Boris Johnson do cargo de primeiro-ministro nesta quinta-feira. Ele teria concordado em renunciar após a crise de consequências imprevisíveis, iniciada com um escândalo sexual envolvendo Chris Pincher, um parlamentar conservador muito próximo ao premiê. As informações são do G1 Mundo.

"Boris Johnson vai renunciar como líder do Partido Conservador hoje", postou o editor político da BBC, Chris Mason, no Twitter. Os jornais The Telegraph, The Times, Independent, The Sun, Mirror e The Guardian, também estão prevendo a saída de Johnson.

Um porta-voz do escritório dele informou que o primeiro ministro fará um pronunciamento à nação nesta quinta. Ele vem se segurando no poder apesar da renúncia em série de seus principais ministros – mais de 50 ministros e assessores deixaram seus cargos.

O novo ministro das finanças, Nadhim Zahawi, pediu publicamente que Johnson "fosse embora", afirmando que a crise que envolve o governo só vai piorar. "Isso não é sustentável e só vai piorar, para você, para o Partido Conservador e o mais importante para todo o país", postou Zahawi no Twitter, informando ainda que foi ao escritório do primeiro-ministro, na noite de quarta-feira, com colegas de gabinete, para dizer a Johnson para ele "sair com dignidade".