Boris Johnson diz que invasão na Ucrânia é exemplo de ‘masculinidade tóxica’

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que a invasão na Ucrânia é "maluca e machista" e um "exemplo perfeito de masculinidade tóxica". As declarações foram dadas durante entrevista à emissora alemã ZDF após a cúpula do G7, (das nações mais ricas do mundo), nesta terça-feira (28), véspera da reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Madri, na Espanha, em que aliados discutirão como responder a futuras ameaças. As informações são da BBC.

Durante a entrevista, o primeiro ministro britânico também defendeu "mais mulheres em posições de poder" e afirmou que se o presidente russo fosse mulher, não teria invadido a Ucrânia.

"Se Putin fosse uma mulher, o que ele obviamente não é, mas se fosse, acho que ele não teria embarcado em uma guerra maluca e machista de invasão e violência do jeito que ele fez", declarou. "Se você quer um exemplo perfeito de masculinidade tóxica, é o que ele está fazendo na Ucrânia”, completou.

Segundo Johnson, embora os líderes do G7 desejem "desesperadamente" o fim da guerra na Ucrânia, "não há acordo viável" no momento.

Para ele, a Otan deve apoiar a estratégia militar ucraniana para colocar o presidente Volodymr Zelensky "na melhor situação possível" nas negociações com a Rússia "quando houver finalmente negociações".