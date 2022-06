Ex-presidente da Rússia avisa que ação da Otan na Crimeia pode levar à 3ª guerra mundial

O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, aumentou os temores envolvendo a possibilidade de uma 3ª Guerra Mundial ao afirmar que qualquer ação de estado membro da Otan na Crimeia levará a este cenário. "Para nós, a Crimeia é parte da Rússia. E isso significa para sempre. Qualquer tentativa de invadir a Crimeia é uma declaração de guerra contra nosso país", disse declarou Medvedev ao site de notícias Argumenty i Fakty. As informações são do G1 Mundo.

Segundo ele, se uma ação desse tipo for realizar por um por um estado membro da Otan, significará “conflito com toda a aliança do Atlântico Norte; uma Terceira Guerra Mundial. Uma catástrofe completa".

Para o governo russo, a Crimeia é território do país porque assim ficou decidido pelos cidadãos da península em um referendo realizado em 2014. Porém, a Ucrânia deteve o controle da região entre 1954 e 2014 e ainda tem pretensão de recuperá-la.

Com mais de 2,5 mil quilômetros de litoral, a Crimeia está unida ao resto do continente europeu somente pelo Istmo de Perekop, que tem aproximadamente oito quilômetros de extensão. Desde maio de 2018, ela está ligada ao restante do território russo por uma ponte de aproximadamente 17 quilômetros de comprimento, que cruza o Estreito de Kerch.