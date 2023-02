Reino Unido tem maior onda de greves em mais de uma década; vídeo

Nesta quarta-feira (01), pelo menos meio milhão de britânicos foram às ruas protestar por melhores salários diante do aumento do custo de vida no Reino Unido. A paralisação geral está sendo considerada a maior da Grã-Bretanha na última década. As informações são do G1 Nacional.

Entre as principais reivindicações estão os aumentos salariais acima dos 5% ofertados pelo governo a professores; equiparação dos salários com a alta da inflação no Reino Unido e Correção dos valores - segundo os principais sindicatos, a remuneração média de funcionários públicos piorou em 203 libras (mais de R$ 1.500), na comparação com 2010 e com o custo de vida atual. As greves afetaram a rede ferroviária, escolas e o funcionalismo público do país. Veja:

A última vez que houve uma greve geral da mesma dimensão no Reino Unido foi em 2011, quando mais de um milhão de trabalhadores do setor público fizeram uma paralisação por negociações sobre pensões com o governo.

França

Nesta terça-feira (31), trabalhadores da França também paralizaram com uma greve e grandes protestos contra a reforma da previdência do país.

A medida, sugerida pelo presidente Emmanuel Macron, quer aumentar a idade para a aposentadoria e vem enfrentando forte resistência na sociedade.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).