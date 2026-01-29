Capa Jornal Amazônia
Reino Unido e China anunciam série de acordos em viagem de Starmer a Pequim

Estadão Conteúdo

A China e o Reino Unido firmaram uma série de acordos nesta quinta-feira (29) como parte da visita do primeiro-ministro inglês, Keir Starmer, ao presidente chinês Xi Jinping. Segundo Downing Street, esses acordos, com ênfase no setor de serviços, vão fortalecer as relações bilaterais entre os dois países.

Os dois países concordaram em realizar um "estudo de viabilidade" para explorar a possibilidade de iniciar negociações para um acordo bilateral de serviços. Se acordado, o governo britânico afirma que isso estabeleceria regras claras e uma previsibilidade jurídica para as empresas do país que fazem negócios na China.

Segundo o comunicado britânico, os acordos desta quinta também levarão a China a relaxar as regras de visto para cidadãos do Reino Unido - acabando com a exigência para viagens de até 30 dias - como em outros 50 países, incluindo França, Alemanha, Itália, Austrália e Japão. Outra medida anunciada nesta quinta-feira atenderá aos pedidos das empresas britânicas por regras mais claras, melhor acesso ao mercado chinês e apoio para expandir suas vendas na China.

Starmer é o primeiro líder do Reino Unido a visitar a China desde 2018 e levou uma comitiva de autoridades e representantes do setor privado. Segundo ele, as empresas britânicas têm pedido a ele maneiras de expandir sua presença no gigante asiático. "Vamos facilitar isso para elas, apoiando-as a se expandirem no exterior", disse o primeiro-ministro.

Já Xi Jinping ressaltou a necessidade de mais "diálogo e cooperação" em meio a uma situação internacional "complexa". "Nossa cooperação teve um início franco e abre novas perspectivas para as relações da China com o Reino Unido", disse o presidente chinês.

