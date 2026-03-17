Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Explosões no nordeste da Nigéria matam ao menos 23 pessoas

Estadão Conteúdo

Ao menos 23 pessoas morreram e outras 108 ficaram feridas em decorrência de uma série de explosões registradas na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, na noite desta segunda-feira, 16. Segundo a polícia, a suspeita é de que as explosões tenham sido causadas por homens-bomba.

Detonações foram ouvidas em locais movimentados de Maiduguri, capital do estado de Borno, incluindo em um grande mercado público e também na entrada do Hospital Universitário da cidade.

A polícia acredita que o atentado suicida foi uma resposta a um ataque a um posto militar na madrugada do dia anterior, sem dar mais explicações da suposta relação.

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada, mas as suspeitas é de que o grupo jihadista Boko Haram tenha sido o responsável. Em 2009, eles deram início à uma revolução no nordeste do país para impor uma interpretação radical da Sharia, o sistema de direito e código de conduta islâmico.

O Boko Haram tem se fortalecido desde então com milhares de combatentes e diferentes facções, incluindo a Província da África Ocidental do Estado Islâmico, que é apoiada pelo grupo Estado Islâmico. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Nigéria

Explosões

mortes
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Irã e Israel lançam novos ataques no 18º de guerra no Oriente Médio

Os militares israelenses anunciaram uma nova "onda de ataques em larga escala" contra Teerã

17.03.26 7h17

MUNDO

Coreia do Sul discute navegação no Estreito de Ormuz e comércio com EUA

Cho afirmou que a navegação segura e livre pelo Estreito de Ormuz é muito importante para a segurança e a economia de países como a Coreia do Sul

16.03.26 20h33

ação militar

Trump eleva pressão contra Cuba e diz que ficaria "honrado" de tomar o país

Presidente dos EUA afirmou que país caribenho deve 'chegar a um acordo' ou enfrentar consequências após operação na Venezuela

16.03.26 19h33

conflito

Trump diz que pediu adiamento de cúpula com Xi Jinping por cerca de um mês

Mais cedo, o chefe da Casa Branca disse que não está claro se a China se juntará aos esforços

16.03.26 19h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

fim da guerra

Presidente do Irã impõe três condições para encerrar conflito com EUA e Israel; saiba quais

Masoud Pezeshkian fez a primeira declaração pública de uma autoridade iraniana sobre um possível fim da guerra no Oriente Médio

12.03.26 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda