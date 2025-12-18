Reino Unido anuncia sanções contra o petróleo russo

O Reino Unido impôs nesta quinta-feira, 18, novas sanções a mais quatro empresas petrolíferas russas, aumentando a pressão ao Kremlin para colocar fim à guerra da Ucrânia.

"A ação de hoje corrói ainda mais o caixa de guerra de Vladimir Putin, reprimindo redes de evasão de sanções e enfraquecendo a máquina militar da Rússia", disse o governo britânico em comunicado.

As novas medidas atingem diretamente as maiores empresas petrolíferas russas ainda não sancionadas: Tatneft, Russneft, NNK-Oil e Rusneftegaz Group. Juntas, essas empresas geram uma receita combinada de mais de US$ 20 bilhões e têm sido responsáveis por uma parcela crescente das exportações de óleo da Rússia, se aproximando de 10% nos últimos seis meses.