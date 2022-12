Rei da Arábia Saudita busca por brasileiro que viralizou em jogo contra Argentina; entenda

Tomer Savoia, de 37 anos, conheceu o rei da Arábia Saudita após fazer sucesso nas redes sociais do país, que é um dos mais fechados do Oriente Médio. Esta é a segunda vez consecutiva que o brasileiro viraliza durante uma Copa do Mundo, a primeira foi em 2018, no Mundial da Rússia. Entenda a história.

Quatro anos depois de chamar atenção na Copa da Rússia de 2018, por aparecer na TV comemorando a classificação do país em uma fase do último Mundial, Tomer viralizou novamente com um vídeo feito durante o jogo da Argentina contra Arábia Saudita, no Mundial do Catar 2022. O sucesso foi tão grande que o brasileiro chegou a ser procurado pelo Ministério da Mídia da Arábia Saudita.

Tudo aconteceu no jogo de estreia dos dois países na Copa do Mundo 2022. Tomer estava gravando um vídeo para as redes sociais e decidiu se juntar aos árabes nas arquibancadas do estádio Lusail, na estreia dos dois países no Mundial. Até aquele momento, a Argentina vencia a partida por 1 a 0.

“Fui fazer uma matéria para o meu Instagram em que a ideia era enganar os argentinos, vestido de Messi, com a máscara dele e faixa, mas uma camisa do Pelé por baixo. Entrei no meio da barra brava, o que foi muito arriscado, e depois que fiz isso, pensei que cumpri meu trabalho e colei com os sauditas no segundo tempo. Cheguei e desejei sorte, mas não acreditava nisso. E os caras viraram o jogo, foi maneiro demais”, contou Tomer.

A animação foi tanta que o brasileiro - que costuma ir aos jogos com um chapéu de viking brasileiro e uma camisa do Movimento Verde Amarelo - aprendeu os gritos sauditas com os torcedores e saiu comemorando a vitória com os árabes.

“Me emocionei com os caras chorando, foi a vitória da vida deles. Chorei com eles. E depois no final do jogo o pessoal estava cantando uma música em árabe que significa ‘Cadê o Messi? Nós arrebentamos o olho dele’. Eu nem estava bêbado, só estava feliz por ter participado da bateria dos caras, saí cantando e dançando com eles, e uma galera me gravando e perguntando: ‘Quem é esse brasileiro cantando em árabe uma música sacaneando o Messi?’”, disse Tomer.

Confira o vídeo:

Encontro com o Rei da Arábia Saudita

A vitória sobre os argentinos foi tão importante que o Rei da Arábia Saudita chegou a decretar feriado no país. Além disso, o vídeo do brasileiro fez muito sucesso entre o povo. Tomer ganhou cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais, a maioria no TikTok, e passou a ser tratado como celebridade pelos sauditas. O Ministério da Mídia Saudita também o procurou para fazer uma gravação. “Eles queriam fazer um vídeo comigo. E fizeram um vídeo bonito, editado. Também recebi vários convites para ir a Riade”, falou Tomer.

O encontro entre o brasileiro e o Rei da Arábia Saudita aconteceu em frente ao estádio Khalifa na última semana e rendeu uma matéria nas redes sociais do Ministério e também nas televisões locais.

O nome da Arábia Saudita vem da família Al Saud, que governa o país e chegou ao poder no século 18. Lá, as televisões são controladas pelo governo do rei Salman Ben Abdel Aziz, que seleciona o que será transmitido e não permite a criação de meios de comunicação livres por lá.

Os sauditas foram um dos países que mais levaram torcedores à Copa do Mundo, aproveitando a proximidade com o Qatar. Contudo, apesar da empolgação, eles perderam os dois jogos seguintes e foram eliminados do Mundial.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)