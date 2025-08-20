Região com 100 mil crocodilos intriga e assusta moradores

Uma região remota vem chamando atenção pelo alto número de crocodilos e o risco constante que eles representam à população. Estima-se que haja cerca de 100 mil crocodilos de água salgada nesse território — um número superior ao de habitantes.

A densidade desses animais é tão alta que, segundo especialistas, existe um crocodilo a cada dois quilômetros. A espécie mais comum, o Crocodylus porosus, pode ultrapassar seis metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. As informações foram divulgadas pela BBC e repercutidas pelo portal Terra.

Crescimento da população aumentou o risco de ataques

A presença dos répteis aumentou significativamente desde a proibição da caça, nos anos 1970. Com rápida reprodução e ausência de predadores naturais, os ataques se tornaram mais frequentes. Entre 2005 e 2014, ao menos 15 pessoas morreram vítimas desses animais.

“Você não pode nadar em qualquer lugar”, afirmou Grahame Webb, especialista da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), em entrevista à BBC. Há áreas onde os crocodilos são monitorados e capturados, mas outras seguem sendo extremamente perigosas.

O território australiano onde há mais crocodilos que gente

O local em questão é o Território do Norte, uma vasta região ao norte da Austrália. Conhecida por sua biodiversidade e paisagens naturais, a área também concentra uma das maiores populações de crocodilos do mundo.

As autoridades locais mantêm programas de remoção em zonas urbanas e turísticas, mas alertam que os répteis se adaptam facilmente e percorrem longas distâncias. “É morte na certa se não houver cautela”, relatou um morador à emissora britânica. A orientação oficial é clara: evitar nadar em rios e áreas alagadas sem sinalização de segurança, mesmo que pareçam calmas.