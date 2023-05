Idoso morre após ser atacado e devorado por 40 crocodilos

Um idoso de 72 anos morreu nesta sexta-feira (26) após ser atacado por cerca de 40 crocodilos no Camboja. Segundo as autoridades, o homem teria caído em uma área reservada para os animais em uma fazenda de répteis.

A vítima tentava retirar um crocodilo do local em que havia acabado de colocar ovos quando o animal arrastou o homem para dentro da gaiola. De acordo com o chefe de polícia de Siem Reap, cidade do Camboja, os répteis imediatamente avançaram em direção ao homem e devoraram inclusive um de seus braços.

Em 2019, outro acidente como este aconteceu em uma fazenda próxima. Uma criança de dois anos teria sido devorada por crocodilos. A região é conhecida pelas ruínas de Angkor Wat, onde tem muitas fazendas de répteis, que são criados para a comercialização de ovos, pele e carne.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)