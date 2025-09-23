Capa Jornal Amazônia
Rebelo afirma que países não podem ser 'indiferentes em relação ao reconhecimento da Palestina'

Estadão Conteúdo

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou nesta terça-feira, 23, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que nenhum país pode ser "indiferente em relação ao reconhecimento da Palestina" e reforçou a decisão de Lisboa de reconhecer o Estado palestino. Ele destacou que a paz na região depende da "liberação de reféns dos dois lados e um cessar-fogo imediato".

Rebelo também defendeu um cessar-fogo imediato e incondicional na Ucrânia e disse que, diante do aumento de conflitos no mundo, Portugal está pronto para assumir "maiores responsabilidades e uma voz de liderança no Conselho de Segurança da ONU". Para isso, defendeu uma reforma no órgão, com presença africana permanente e assentos para emergentes como Brasil e Índia. Considerou ainda "incompreensível" que o direito de veto siga bloqueando decisões, lembrando que "um participante de um conflito não pode votar no assunto, como está claro na carta da ONU".

O presidente português reforçou a necessidade de "multilateralismo e diálogo de todos os países em todos os continentes" e apontou que a lei internacional deve ser fundamento de paz e justiça. Segundo ele, a ONU deve se guiar por três pilares - "prevenção, parceria e proteção" - e aprofundar a cooperação com parceiros regionais. Rebelo citou como exemplo a dimensão estratégica da língua portuguesa, presente em nove países, como plataforma de influência e diálogo internacional.

