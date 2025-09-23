Capa Jornal Amazônia
Trump sugere que Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais em conflito com Rússia

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia não apenas recuperar todo o território perdido para a Rússia, mas também avançar além das fronteiras originais. "A Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso!", escreveu em publicação na Truth Social nesta terça-feira, ao afirmar que Kiev teria condições de vencer o conflito contra os russos com apoio europeu.

Trump argumentou que, diante do cenário militar e econômico, "a Ucrânia, com o apoio da União Europeia (UE), está em posição de lutar e VENCER toda a Ucrânia de volta em sua forma original". Ele acrescentou que, com "tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", restaurar as fronteiras de antes da guerra "é uma opção".

Na publicação, o republicano descreveu a Rússia como um "tigre de papel" e disse que Moscou enfrenta "GRANDE problema econômico". Ele afirmou que a guerra, iniciada há três anos e meio, deveria ter levado "menos de uma semana para ser vencida por uma verdadeira potência militar". Trump disse ainda que o conflito vem pressionando a economia russa, com "longas filas" para abastecimento de gasolina e crescente gasto estatal em esforços militares.

"De qualquer forma, desejo o bem aos dois países. Continuaremos a fornecer armas à Otan para que a Otan faça o que quiser com elas. Boa sorte a todos!", concluiu Trump.

A fala marca uma mudança de posição do presidente americano em relação ao território ucraniano. Meses antes, Trump defendia que, por um acordo de cessar-fogo, a Ucrânia deveria considerar ceder territórios tomados pela Rússia durante a atual invasão militar. A publicação desta terça foi feita por Trump depois de uma reunião bilateral com o líder da Ucrânia, Volodmir Zelenski, às margens da Assembleia Geral da ONU.

