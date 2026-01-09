Capa Jornal Amazônia
Mundo

Trump diz ser 'psicologicamente importante' que EUA assumam controle da Groenlândia

Estadão Conteúdo

O presidente Donald Trump reforçou seu desejo de que os EUA assumam o controle da Groenlândia e alegou que a posse da ilha autônoma que pertence à Dinamarca é "psicologicamente importante" para ele, em trecho de entrevista ao The New York Times, divulgado no Podcast "The Daily" nesta sexta-feira (9).

"Já tivemos tropas na Groenlândia, mas quero lidar com a Groenlândia da maneira correta. Possuir a ilha lhe dá elementos que você não consegue adquirir apenas assinando um documento", disse.

Questionado se recorreria à força militar para alcançar seu objetivo, Trump se recusou a comentar, mas disse acreditar que isso não será necessário.

Ainda na entrevista, Trump afirmou que sempre se dará bem com a Europa, em um momento em que as relações entre Washington e Bruxelas permanecem incertas diante de uma possível invasão da Groenlândia, território rico em matérias-primas cruciais.

Em relação à Venezuela, o presidente americano ressaltou que os EUA estão se dando "muito bem" com o novo governo do pais e com a presidente interina, Delcy Rodríguez. Segundo Trump, Caracas tem fornecido tudo o que os EUA solicitam.

Trump também reiterou que não deseja "matar pessoas" e que, em sua avaliação, foi responsável pelo fim de oito conflitos geopolíticos desde que assumiu a posse, há quase um ano. "Acabei com oito guerras, mas ainda assim não ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Eram guerras complicadas de serem encerradas."

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GROENLÂNDIA
Mundo
