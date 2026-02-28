Nova explosão é ouvida em Teerã, diz agência estatal iraniana
Uma nova explosão foi ouvida em Teerã, capital do Irã. A informação é da agência estatal iraniana, Mehr News Agency, e foi veiculada na noite deste sábado (pelo horário de Brasília) por meio do canal do Telegram. Em seguida, a mídia disse que a base dos Estados Unidos no Bahrein, país no Oriente Médio, foi atacada pela quinta vez desde que se iniciaram os ataques na madrugada deste sábado.
Diante dos ataques orquestrados pelos EUA e Israel, o Irã disparou uma série de mísseis e drones contra Israel e também contra bases militares norte-americanas na região, incluindo a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, a Base Aérea de Ali Al Salem, no Kuwait, a Base Aérea de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, e o quartel-general da Quinta Frota dos EUA, no Bahrein.
Segundo informações da mídia estatal, os ataques continuam.
