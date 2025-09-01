Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rainha Camilla enfrentou assédio sexual na adolescência com uma 'sapatada'

Estadão Conteúdo

A rainha Camilla, do Reino Unido, reagiu a uma agressão sexual quando era adolescente, usando seu sapato para acertar o agressor na virilha, segundo um novo livro sobre a família real.

Camilla estava em um trem para a estação de Paddington, em Londres, em meados da década de 1960, quando o homem ao seu lado tentou tocá-la, de acordo com um trecho de Power and the Palace, de Valentine Low, ex-correspondente real do jornal The Times. Ela relatou o episódio ao ex-primeiro-ministro Boris Johnson quando ele ainda era prefeito de Londres.

"Camilla disse: 'Fiz o que minha mãe me ensinou, tirei o sapato e acertei ele com o salto'", contou Low à BBC. "Quando chegou a Paddington, e isso é a parte crucial da história, ela encontrou um homem de uniforme, contou o que havia acontecido, e o agressor foi preso. Ela fez a coisa certa."

A revelação ganhou destaque nos jornais britânicos nesta segunda-feira, 1º, com manchetes que iam desde o Daily Telegraph, mais formal, com "Rainha enfrentou agressor sexual", até o sensacionalista The Sun, que estampou "Camilla bateu em tarado com o salto". Seja qual for a abordagem, o relato reforça a imagem de Camilla como uma mulher prática e firme, que trouxe resiliência à família real.

Segundo Low, a história foi relatada por um ex-assessor de Johnson, que acreditava que o episódio explicaria o forte apoio de Camilla a instituições de caridade que trabalham com vítimas de violência doméstica. A rainha sempre evitou falar publicamente sobre o assunto porque, embora perturbadora, sua experiência foi menos grave do que os ataques sofridos por muitas outras mulheres e meninas.

"Ela não queria chamar atenção para si mesma em detrimento das experiências delas", disse o autor. O Palácio de Buckingham se recusou a comentar.

Power and the Palace será publicado ainda este mês. O livro, que detalha a relação entre a monarquia e líderes políticos britânicos, já vem despertando interesse após a divulgação de trechos no The Times que sugerem que a falecida rainha Elizabeth II se opunha à saída do Reino Unido da União Europeia. (COM INFORMAÇÕES DA AP)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

REINO UNIDO/RAINHA CAMILLA/ASSÉDIO SEXUAL/REAÇÃO/BIOGRAFIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump concede honraria a Rudy Giuliani após envolvimento em acidente de carro

01.09.25 20h48

política internacional

Maduro promete declarar 'república em armas' se forças dos EUA no Caribe atacarem a Venezuela

Segundo o presidente, o número total de recrutados, milicianos e reservistas chega a 8,2 milhões

01.09.25 17h57

política internacional

Kim Jong-un inspeciona nova fábrica de mísseis antes de visita à China

China e Coreia do Norte confirmaram na semana passada que Kim fará sua primeira visita ao território chinês em seis anos

01.09.25 17h13

cooperação

Austrália pagará nação para receber criminosos estrangeiros que não podem ser deportados

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 1, pelo primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese

01.09.25 14h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda