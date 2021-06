Rachaduras podem ter causado desabamento de prédio em Miami; veja

Algumas fotos tiradas na manhã do dia 22 de junho, um dia antes do desabamento, mostram as condições que estavam a garagem e a área da piscina do condomínio que desabou na noite do dia 23, em Miami. As informações são do UOL.

Um empreiteiro que avaliava o local para iniciar uma reforma compartilhou as imagens e disse que, no dia que elas foram tiradas, se surpreendeu com a maneira que o local se encontrava. Ele contou que havia água infiltrada e empossada em todo o estacionamento. Além de afirmar que notou rachaduras no concreto da garagem e uma grande corrosão na sala de equipamentos da piscina. Ao falar sobre os danos para um funcionário do prédio, o outro homem sugeriu que fossem "problemas de impermeabilização".

O local com mais água concentrada ficava próximo a parte embaixo do deck da piscina. Um relatório de inspeção feito em 2018 apontou um "erro grave" no projeto original o que ocasionava a entrada de água e sérios danos às lajes estruturais de concreto.

(Reprodução: The Miami Herald)

As investigações sobre a queda de parte do prédio ainda estão em andamento. As informações do empreiteiro sobre os danos perto da piscina coincidem com o relato de uma moradora, momentos antes do edifício desabar. O marido de Cassondra Stratton disse que ela ligou para ele um pouco antes do desastre relatando que tinha visto uma cratera na área onde ficava a piscina do condomínio. A mulher contou que o apartamento estava "tremendo freneticamente". Após o relato pelo telefone, a linha ficou muda. Cassondra é uma das pessoas desaparecidas.

Até o momento, 11 corpos foram encontrados nos escombros e 150 pessoas continuam desaparecidas.