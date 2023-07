Quem é Joesthetics, fisiculturista alemão morto por aneurisma?

O fisiculturista alemão Jo Lindner, conhecido como Joesthetics nas redes sociais, morreu aos 30 anos de idade devido a um aneurisma. A morte do rapaz, que morava na Tailândia, foi confirmada por sua namorada, Nicha, no último sábado (1º). Ele ficou conhecido na internet por seus conteúdos sobre treinamento físico, nutrição e estilo de vida saudável.

Nicha, que também faz parte do mundo fitness, compartilhou que, três dias antes, Lindner havia mencionado uma dor no pescoço, porém eles não suspeitaram que poderia ser um aneurisma. Essa condição é caracterizada pela dilatação dos vasos sanguíneos e pela fragilidade na parede da artéria, por onde circula o sangue em nosso corpo.

Nascido na Alemanha, Lindner residia na Tailândia, onde começou seu projeto de cuidar do corpo e investir em seu físico para participar de competições de "bodybuilding". Ele buscava participar de competições de fisiculturismo, mas não conseguiu chegar ao Mr. Olympia, que é o principal evento da modalidade.

Com um total de quase 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, Lindner era muito popular e influente no meio fitness. Suas publicações eram voltadas para mostrar a rotina de uma pessoa que busca competir nessa área, além de dicas sobre alimentação e orientação de treinamentos.

Em uma entrevista realizada no último mês, com o colega fisiculturista Bradley Martyn, também famoso na área, Lindner revelou ter sido diagnosticado com uma doença muscular ondulante. Essa condição genética é rara e torna os músculos anormalmente sensíveis ao movimento ou à pressão.

Sobre aneurisma

A doença que causou a morte de Jo Lindner é a dilatação dos vasos sanguíneos que levam sangue até o cérebro. O aneurisma é silencioso e pode aumentar o risco de AVC, caso não seja diagnosticado cedo. Geralmente não apresenta sintomas até que ocorra uma ruptura ou pressão sobre tecidos ou órgãos. Caso ocorra, os sintomas podem variar, dependendo de onde está localizado, são eles:

Dor repentina e intensa na região afetada, especialmente na cabeça ou atrás dos olhos ;

; Tontura ou desmaio;

Náuses e vômitos;

Visão turva ou dupla;

Dificuldade em falar ou compreender a fala - rigidez bucal;

Fraqueza súbita em um lado do corpo ou no pescoço;

Sensação de formigamento ou dormência no rosto.

Se não for diagnosticada, o aneurisma pode resultar em sérios riscos para a saúde e qualidade de vida. Por isso, a condição requer atenção imediata. Os fatores de risco para desenvolver a doença são:

Idade avançada, por volta dos 50 anos;

Tabagismo (fumantes);

Histórico familiar de aneurisma;

Pessoas com hipertensão arterial (pressão alta);

Pacientes com doenças do colágeno, como síndrome de Marfan ou síndrome de Ehlers-Danlos.

Vale ressaltar que nem todas as pessoas com fatores de risco desenvolverão um aneurisma, e nem todos os aneurismas levarão a complicações graves. No entanto, se apresentar sintomas, é fundamental procurar um médico o quanto antes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)