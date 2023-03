Homem rompe aneurisma durante o sexo e é internado com lesão cerebral

Um homem de 42 anos quase morreu durante a relação sexual quando um aneurisma se rompeu em seu cérebro, causando um hematoma subdural agudo (ASH), na cidade de Surabaya, na Indonésia, neste mês de março. A lesão foi considerada grave pelos médicos, uma vez que o sangue se acumulou entre o crânio e a superfície do cérebro do paciente.

De acordo com os profissionais que trabalham no Dr. Soetomo General Hospital, que publicaram o caso na revista Radiology, o homem não tinha histórico de uso de medicamentos anticoagulantes ou para disfunção erétil, o que pode aumentar o risco de aneurisma.

O paciente também não sentiu dores de cabeça anteriormente ou sofreu qualquer trauma. Por isso, os médicos não conseguiram detectar uma causa específica para a causa, porém, o ato de fazer sexo mexeu com a frequência cardíaco e respiratórioa do homem, podendo ter causado, de fato, o incidente.

Relato

O paciente contou que chegou a perder a consciência enquanto mantinha relação sexual com a esposa. Ele contou que durante o ato sentiu uma fraqueza em todo o lado direito do corpo e vomitou algumas vezes.

A caminho do hospital, o quadro do homem piorou e o mesmo teve algumas convulsões. Ele foi medicado, realizou uma angiografia cerebral e foi encaminhado ao centro cirúrgico.

O homem conseguiu recuperar os movimentos do lado direito do corpo, mas ficou com algumas sequelas no olho esquerdo, responsável por controlar os movimentos do olho.