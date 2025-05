Quando sai a próxima fumaça do Conclave? Veja os horários e como acompanhar

O conclave que vai eleger o novo Papa, sucessor de Francisco, teve início nesta quarta-feira (7) no Vaticano. Os 133 cardeais eleitores estiveram reunidos a portas fechadas, na Capela Sistina, desde as 5h (horário de Brasília) para uma das decisões mais importantes da Igreja Católica. Após a primeira rodada de votos, a fumaça preta subiu pela chaminé da Capela, indicando que não houve consenso. Agora, os fieis esperam os próximos horários em que o sinal pode aparecer novamente.

A missa que deu início ao processo, a tradicional Missa Pro Eligendo Pontifice, foi celebrada pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Em seguida, os cardeais se dirigiram à Capela Sistina, onde ocorreu a primeira votação secreta, encerrada com o esperado sinal preto.

Milhares de fiéis e turistas lotam diariamente a Praça de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar os desdobramentos do conclave — e a expectativa cresce a cada rodada de votação.

A partir desta quinta-feira (8), o conclave segue um ritmo fixo de quatro votações por dia: duas pela manhã e duas à tarde. No entanto, a fumaça, seja preta (sem definição) ou branca (novo Papa escolhido), é emitida apenas uma vez por turno. Confira os horários previstos para novas fumaças no horário de Brasília:

Manhã: entre 5h30 e 7h

Tarde: entre 12h30 e 14h

Caso não haja definição nos três primeiros dias, os cardeais farão uma pausa para oração e reflexão antes de retomar a votação.

Como assistir ao resultado do conclave?

É possível acompanhar em tempo real o momento da fumaça por meio de transmissão ao vivo no canal oficial do Vaticano no YouTube, que transmite imagens da chaminé da Capela Sistina e da movimentação antes e depois das votações.