Cardeais encerram primeira votação para novo papa com fumaça preta

Os cardeais que participam do conclave, processo de eleição do novo Papa, não definiram quem será o sucessor de Francisco. Com isso, uma densa fumaça preta emergiu do telhado da Capela Sistina por volta das 16h, marcando o fim da primeira votação.

Milhares de curiosos e fiéis se aglomeraram na Praça de São Pedro aguardando o resultado da reunião.

A partir do segundo dia, o ritmo segue um padrão estabelecido: são quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde. No entanto, só há previsão de uma fumaça por turno de votação, podendo aparecer às 5h30 ou 7h e 12h30 ou 14h.