Com quantos votos um novo Papa é eleito durante o Conclave? Existe "segundo turno"?

A eleição de um novo Papa é um dos eventos mais solenes e sigilosos da Igreja Católica. O processo, conhecido como conclave, reúne cardeais de todo o mundo na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher o sucessor de São Pedro.

Atualmente, participam do conclave 133 cardeais com menos de 80 anos, conforme estabelecido pela constituição apostólica *Universi Dominici Gregis*. Para que um candidato seja eleito Papa, é necessário obter uma maioria de dois terços dos votos dos cardeais presentes. Com 133 eleitores, isso significa que o candidato precisa de pelo menos 89 votos para ser escolhido.

VEJA MAIS

O processo de votação é meticuloso e ocorre em absoluto sigilo. Cada cardeal escreve à mão o nome do seu escolhido em uma cédula que contém a frase em latim "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice"). As cédulas são então depositadas em uma urna sobre o altar da Capela Sistina. Após cada rodada de votação, as cédulas são contadas e queimadas. A fumaça resultante é observada pelo público: fumaça preta indica que nenhum candidato foi eleito; fumaça branca anuncia que um novo Papa foi escolhido.

Segundo Turno?

Se após 13 rodadas de votação nenhum candidato alcançar a maioria necessária, os cardeais fazem uma pausa para oração e reflexão. O processo pode se estender até 34 votações.

Caso ainda não haja consenso, a eleição se restringe aos dois candidatos mais votados na última rodada, mantendo-se a exigência da maioria de dois terços para a escolha.