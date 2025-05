Como foi a missa que abre o conclave e a blindagem da Praça São Pedro antes da eleição do papa

A missa que abriu o conclave, na manhã desta quarta-feira,7, foi marcada por uma homilia institucional, que pediu a unidade da Igreja Católica "ante uma decisão de grande importância". A cerimônia foi conduzida por Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício - mesmo cardeal que presidiu o funeral de Francisco.

Durante a homília, o religioso destacou que "o amor é a única força capaz de mudar o mundo". Ele também apontou que a escolha do novo papa ocorre em um momento "complexo e difícil da história".

Aberta ao público, a celebração contou com forte esquema de segurança na Praça São Pedro, com armas antidrones. O público passou por revista e não pode entrar com garrafas de água metálicas.

Cronograma do conclave

Após a missa, será feita a procissão dos cardeais até a Capela Sistina. À tarde, os cardeais entram na Capela, com uma catequese do cardeal Raniero Cantalamessa.

Em seguida, os eleitores farão o juramento de seguir as regras do conclave e de silêncio. Só então começa a primeira votação.

O papa precisa ser eleito por dois terços dos 133 cardeais presentes, ou seja, ser votado por 89 participantes. O novo pontífice terá desafios que já vinham sendo enfrentados por Francisco, como posicionar a Igreja em um mundo abalado pela crise climática e por conflitos, como na Ucrânia e em Gaza.

Horários da fumaça

A fumaça com o resultado desse primeiro turno que elegerá o próximo papa ocorrerá por volta das 14h (de Brasília). A partir de quinta-feira, 8, as fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

- 5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido - 7h (Horário de Brasília) - 12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca - 14h (Horário de Brasília)

São previstas duas fumaças por dia (7h e 14h), mas em caso de resultado positivo, a fumaça será antecipada, e deve sair 5h30, durante a votação da manhã, ou 12h30, na votação da tarde.

Como é feita a fumaça para indicar novo papa

Após cada rodada de votação, as cédulas são queimadas em um forno especial para indicar o resultado ao mundo exterior.

Se nenhum papa é escolhido, as cédulas são misturadas com cartuchos contendo perclorato de potássio, antraceno (um componente do alcatrão de carvão) e enxofre para produzir a fumaça preta, que sai pela chaminé.

Mas, se houver um vencedor, as cédulas queimadas são misturadas com perclorato de potássio, lactose e resina de clorofórmio para produzir a fumaça branca. Sinos também são tocados para sinalizar ainda mais que há um novo papa.

Durante o conclave, cardeais ficam isolados e não podem se comunicar com o mundo externo.

Os cardeais favoritos a novo papa

Entre os papáveis mais citados por especialistas e pela mídia especializada, conforme mostrou o Estadão, aparecem:

- Pietro Parolin - Itália (70 anos) - Luis Antonio Gokim Tagle - Filipinas (67 anos) - Jean-Marc Aveline - Argélia (66 anos) - Juan José Omella - Espanha (79 anos) - Matteo Maria Zuppi - Itália (69 anos) - Péter Erdo - Hungria (72 anos) - Peter Turkson - Gana (76 anos) - Pierbattista Pizzaballa - Itália (60 anos) - Mario Grech - Malta (68 anos) - Fridolin Ambongo Besungu - República Democrática do Congo (65 anos)