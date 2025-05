Conclave vai durar quanto tempo? Quando será anunciado o novo papa? Veja previsões

O conclave para a escolha do novo papa, autoridade máxima da Igreja Católica e governante do Vaticano, começou na manhã desta quarta-feira, 7. Os 133 cardeais de todo o mundo - 108 deles escolhidos pelo papa Francisco - vão se reunir à tarde, por volta das 11h30 do horário de Brasília, na Capela Sistina, no Vaticano, para iniciar a votação.

Não existe um prazo estabelecido de duração do conclave. Ele pode ser encerrado ainda nesta quarta, ou se alongar por dias e até meses. O processo só acaba quando há consenso de uma maioria de dois terços dos votos. Os últimos dez conclaves, no entanto, foram curtos e não duraram mais do que cinco dias.

Segundo cardeais brasileiros ouvidos pelo Estadão, expectativa é de um conclave "demorado". De acordo com eles, o próximo papa não será eleito nas primeiras votações, não por desunião dos cardeais, mas porque não se conhecem.

Informações de bastidores do conclave indicam que a Igreja está dividida. Um dossiê foi entregue aos cardeais com 20 nomes "papáveis", o que não foi visto com bons olhos por alguns, pois trata-se de uma tentativa de interferência na votação.

Durante seu papado, Francisco buscou ampliar e diversificar o número de cardeais, trazendo nomes de diferentes partes do mundo, em especial dos locais mais periféricos e até então sem representatividade no Vaticano.

Na missa Pro Eligendo Romano Pontifice, que abriu os ritos do conclave, o cardeal Giovanni Battista Re, que presidiu a cerimônia, pediu: "Que seja eleito o Papa que a Igreja e a humanidade precisam".

Como vai funcionar o conclave?

Serão feitas quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde. Após a 33ª ou 34ª votação, haverá um segundo turno direto e obrigatório entre os dois cardeais que receberam mais votos na última votação.

Se depois do terceiro dia de conclave a igreja ainda estiver sem papa, será feita uma pausa de 24 horas para orações.

A primeira fumaça de resultado do conclave deve ser lançada da chaminé por volta das 14h desta quarta, no horário de Brasília.

A partir de quinta-feira, 8, as fumaças devem ocorrer nos seguintes horários:

- 5h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca, ou seja, se o novo papa tiver sido escolhido;

- 7h (Horário de Brasília);

- 12h30 (Horário de Brasília) - somente se for branca;

- 14h (Horário de Brasília).

Os cardeais ficam proibidos de ter contato com o mundo externo até o fim da votação.