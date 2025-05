Qual o santo de hoje, 28 de maio? Veja a oração de São Germano

No dia 28 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Germano de Paris, um dos grandes nomes do cristianismo durante o século VI. Figura marcante por sua humildade, caridade e profunda vida de oração, ele é venerado por fiéis em todo o mundo, especialmente na França, onde suas relíquias repousam na imponente igreja que leva seu nome, em Paris.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 28 de maio?

O santo celebrado hoje, 28 de maio, é São Germano de Paris. Ele é conhecido como padroeiro dos que buscam sabedoria e discernimento espiritual, especialmente por seu dom do conselho e pela atuação como líder religioso justo e caridoso. Sua influência também é lembrada na restauração de comunidades monásticas e no cuidado com os pobres.

Qual é a oração de São Germano?

"Ó Deus, que concedestes a São Germano,

vosso servo fiel, o dom da caridade ardente e da sabedoria espiritual,

fazei que, por sua intercessão, sejamos fortalecidos na fé,

generosos no amor ao próximo e perseverantes na oração.

Que sua vida de humildade e serviço nos inspire a seguir mais de perto vosso Filho Jesus Cristo.

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém."

Quem foi São Germano de Paris?

São Germano nasceu no ano 496, na cidade de Autun, na França. Sua vida foi marcada por dificuldades desde o nascimento — segundo a tradição, sua mãe tentou abortá-lo e, anos mais tarde, envenená-lo. No entanto, sobreviveu e foi criado por um primo ermitão, chamado Escapilão, com quem viveu retirado do mundo por 15 anos, aprofundando-se na doutrina cristã.

Quando adulto, foi chamado a Paris, onde conquistou a estima do rei pelos seus conselhos sábios e exemplo de humildade. Foi então nomeado bispo da cidade. Notabilizou-se por sua caridade — frequentemente doava suas roupas aos pobres e vivia com o mínimo necessário.

São Germano faleceu no dia 28 de maio de 576, e logo após sua morte, muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Sua canonização foi reconhecida pela Igreja, e ele passou a ser venerado como santo. Suas relíquias estão preservadas na igreja de Saint-Germain-des-Prés, uma das mais antigas e belas de Paris, construída em sua homenagem.