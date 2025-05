Qual o santo de hoje, 27 de maio? Veja a oração de São Agostinho de Cantuária

No dia 27 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Agostinho de Cantuária, um dos grandes evangelizadores da Europa e considerado o "Apóstolo da Inglaterra". Sua missão no século VI marcou a história do cristianismo no Reino Unido, especialmente após converter o rei Etelberto de Kent ao catolicismo, dando início a um processo de transformação religiosa e cultural em toda a região.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 27 de maio?

O santo celebrado neste 27 de maio é São Agostinho de Cantuária, monge beneditino e primeiro arcebispo de Cantuária. Ele é reconhecido como padroeiro da Inglaterra e é venerado como um dos fundadores da Igreja no território britânico. Sua missão foi essencial para a consolidação do cristianismo entre os povos anglo-saxões.

Qual é a oração de São Agostinho de Cantuária?

"Ó Deus, que por meio de São Agostinho de Cantuária,

fizeste brilhar a luz do Evangelho entre os povos da Inglaterra,

concedei-nos, por sua intercessão, fidelidade à fé que ele anunciou e coragem para seguir vosso chamado à missão.

São Agostinho,

guia dos que buscam a verdade, rogai por nós.

Amém."

Quem foi São Agostinho de Cantuária?

São Agostinho nasceu em Roma e foi monge do mosteiro de Santo André, fundado pelo papa Gregório Magno. Em 597, foi enviado à Grã-Bretanha com um grupo de monges beneditinos para evangelizar os anglo-saxões. Inicialmente hesitante diante das dificuldades, Agostinho recebeu o encorajamento do Papa e prosseguiu em sua missão.

Ao chegar ao Reino de Kent, obteve permissão do rei Etelberto para pregar o cristianismo. Em pouco tempo, mais de 10 mil pessoas, incluindo o próprio rei e sua corte, foram batizadas. Por esse feito, Agostinho foi nomeado arcebispo da recém-criada diocese de Cantuária. Mais tarde, fundou também as dioceses de Londres e Rochester.

Faleceu no dia 25 de maio de 604 e foi sepultado na igreja que fundou, hoje conhecida como Catedral de Cantuária, onde suas relíquias são veneradas.